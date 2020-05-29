В апреле московские аэропорты оставались почти пустыми

Больше 18 тысяч человек прошли через международные терминалы московских аэропортов. Пассажиропоток упал на 95%.

Как сообщают в "Шереметьево", "Домодево" и "Внуково", в апреле 2020 года через них прошло почти 389 тысяч человек. По данным Росавиации, это на 95% меньше, чем год назад.

Больше всего пострадал международный пассажиропоток. Россия закрыла границы и въезд для иностранцев. В итоге падение составило 99,5%, а через аэропорты прошли чуть больше 18 тысяч пассажиров, прилетевших из других стран.

На 91% упал поток пассажиров на внутренних рейсах. По данным ведомства, в апреле общее число таких пассажиров составило чуть больше 370 тысяч человек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что аэропорт "Внуково" начал снимать ограничения. Известно, что с 1 июня в аэропорт будут пускать только при предъявлении маршрутной квитанции.

После выхода из карантина некоторые компании вводят новые правила. Так, Utair будет перевозить пассажиров, только если они сдадут тест на коронавирус. Тесты будут присылать пассажирам на дом, чтобы они смогли проверить свое здоровье и гарантировать безопасность другим участникам полета.