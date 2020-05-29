Больше 18 тысяч человек прошли через международные терминалы московских аэропортов. Пассажиропоток упал на 95%.
Как сообщают в "Шереметьево", "Домодево" и "Внуково", в апреле 2020 года через них прошло почти 389 тысяч человек. По данным Росавиации, это на 95% меньше, чем год назад.
Больше всего пострадал международный пассажиропоток. Россия закрыла границы и въезд для иностранцев. В итоге падение составило 99,5%, а через аэропорты прошли чуть больше 18 тысяч пассажиров, прилетевших из других стран.
На 91% упал поток пассажиров на внутренних рейсах. По данным ведомства, в апреле общее число таких пассажиров составило чуть больше 370 тысяч человек.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что аэропорт "Внуково" начал снимать ограничения. Известно, что с 1 июня в аэропорт будут пускать только при предъявлении маршрутной квитанции.
После выхода из карантина некоторые компании вводят новые правила. Так, Utair будет перевозить пассажиров, только если они сдадут тест на коронавирус. Тесты будут присылать пассажирам на дом, чтобы они смогли проверить свое здоровье и гарантировать безопасность другим участникам полета.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о возвращении к обычной работе пяти столичных стационаров.
"Было принято решение вчера о том, что мы выводим от работы с коронавирусными больными и возвращаем в нормальную жизнь для приема экстренных и плановых больных 5 городских стационаров с общей коечной мощностью 3 тысячи. Более того, мы обратились к нашим федеральным коллегам с предложением ряду их больниц также вернуться в нормальную жизнь", — рассказала Ракова в эфире Первого канала.
В докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности за апрель 2020 года" сообщается о снижении ВВП на 12% в годовом выражении. За период с января по апрель зафиксировано падение на 1,9%.
"ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% в годовом выражении (март — рост на 0,8%, I квартал 2020 года — 1,6%, 2019 г. — 1,3% в годовом выражении). Снижение ВВП за 4 месяца оценивается на уровне -1,9% в годовом выражении", — говорится в докладе.
В мае ожидается рост запросов по ипотеке. Он будет выше, чем в апреле.
Такой прогноз сделали в банке "ВТБ".
"В мае ипотечный рынок показывает рост — мы прогнозируем, что результаты продаж в России окажутся выше, чем в апреле, когда действовал режим ограничений. Одним из факторов восстановления спроса, безусловно, стал запуск ипотеки под 6,5%", — заявил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.
В пресс-службе Министерства труда РФ сообщили РИА "Новости" о том, что хотели бы возмещать работодателям расходы на средства индивидуальной защиты за счет страховых взносов.
"Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предлагает возмещать работодателям расходы на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Соответствующий проект приказа подготовлен и согласован с отраслевыми ведомствами", — говорится в сообщении.
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о том, почему было принято решение пустить болельщиков на трибуны. Ранее сообщалось, что на матчах РПЛ, которые возобновятся 21 июня, стадионы будут заполнены не более, чем на 10%.
"Важно, что футбольный чемпионат возобновится в присутствии зрителей, пусть и при небольшом их количестве. Я смотрел матчи бундеслиги, ощущения очень странные — эмоций недостаточно, без зрителей матчи выглядят не так, как мы к этому привыкли.
Спортсмены играют не только для себя, но и для зрителя, создавая уникальную атмосферу единения. Эмоциональная положительная энергетика, которая будет на стадионах со зрителями, дополнительно даст импульс спортсменам, болельщикам и СМИ", — заявил Матыцин.
Командам в чемпионате России осталось провести по восемь матчей. Турнир планируется завершить 22 июля, финал состоится 25-го числа.
Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.