В мае ожидается рост запросов по ипотеке. Он будет выше, чем в апреле.
Такой прогноз сделали в банке "ВТБ".
"В мае ипотечный рынок показывает рост — мы прогнозируем, что результаты продаж в России окажутся выше, чем в апреле, когда действовал режим ограничений. Одним из факторов восстановления спроса, безусловно, стал запуск ипотеки под 6,5%", — заявил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.
Чаще всего за ипотекой россияне обращаются именно в "ВТБ", банк стал лидером по объему оформленных кредитов. Среди них треть — льготная ипотека. Сейчас каждая вторая такая ипотека на льготных условиях оформляется в "ВТБ".
За первые 29 дней мая оформлено больше 7,7 тысячи ипотек. Сейчас специалисты рассматривают еще 15 тысяч заявок. Средняя сумма займа — три миллиона рублей. Чаще всего ипотеку оформляют жители Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленобласти, Краснодарского края, Новосибирской и Ростовской областей.
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