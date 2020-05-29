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Источник Правда.Ру

Россияне начали чаще брать ипотеку

Экономика

В мае ожидается рост запросов по ипотеке. Он будет выше, чем в апреле.

Такой прогноз сделали в банке "ВТБ".

"В мае ипотечный рынок показывает рост — мы прогнозируем, что результаты продаж в России окажутся выше, чем в апреле, когда действовал режим ограничений. Одним из факторов восстановления спроса, безусловно, стал запуск ипотеки под 6,5%", — заявил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Чаще всего за ипотекой россияне обращаются именно в "ВТБ", банк стал лидером по объему оформленных кредитов. Среди них треть — льготная ипотека. Сейчас каждая вторая такая ипотека на льготных условиях оформляется в "ВТБ".

За первые 29 дней мая оформлено больше 7,7 тысячи ипотек. Сейчас специалисты рассматривают еще 15 тысяч заявок. Средняя сумма займа — три миллиона рублей. Чаще всего ипотеку оформляют жители Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленобласти, Краснодарского края, Новосибирской и Ростовской областей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что больше 215 тысяч клиентов банка "ВТБ" пожелали взять кредитные каникулы.

втб банк ипотека

В апреле московские аэропорты оставались почти пустыми

Экономика

Больше 18 тысяч человек прошли через международные терминалы московских аэропортов. Пассажиропоток упал на 95%.

Как сообщают в "Шереметьево", "Домодево" и "Внуково", в апреле 2020 года через них прошло почти 389 тысяч человек. По данным Росавиации, это на 95% меньше, чем год назад.

внуково аэропорт домодедово шереметьево пассажиропоток

Мороженое со вкусом гречки появилось в России

Экономика

Два любимых россиянами продукта объединили производители из Новосбириска. Они придумали мороженое со вкусом гречки.

Технология производства уже продумана. А идею подали сами россияне, когда в апреле смели гречку с полок магазинов по всей стране.

гречка десерт мороженое

Пять столичных стационаров вернутся к привычной деятельности

Россия » Центр » Москва

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о возвращении к обычной работе пяти столичных стационаров.

"Было принято решение вчера о том, что мы выводим от работы с коронавирусными больными и возвращаем в нормальную жизнь для приема экстренных и плановых больных 5 городских стационаров с общей коечной мощностью 3 тысячи. Более того, мы обратились к нашим федеральным коллегам с предложением ряду их больниц также вернуться в нормальную жизнь", — рассказала Ракова в эфире Первого канала.

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Минтруд планирует разрешить тратить страховые взносы компаний на маски

Экономика

В пресс-службе Министерства труда РФ сообщили РИА "Новости" о том, что хотели бы возмещать работодателям расходы на средства индивидуальной защиты за счет страховых взносов.

"Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предлагает возмещать работодателям расходы на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Соответствующий проект приказа подготовлен и согласован с отраслевыми ведомствами", — говорится в сообщении.

маски минтруд экономика коронавирус

Изучение коммуникации шимпанзе - ключ к пониманию эволюции речи

Наука

Исследователи из Сэнт-Эндрюсского института изучили несколько видеозаписей двух популяций шимпанзе, обитающих в естественной среде, и двух — в зоопарках.

речь ученые шимпанзе эволюция исследование развитие речи александр марков
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