Биржевые индексы в Нью-Йорке отреагировали на динамику пандемии

Акции на американской бирже подскочили после сообщений о том, что смертность от коронавируса начала снижаться, как и заболеваемость им. Также на динамику повлияло уменьшение летальных случаев среди пациентов в Нью-Йорке и заявление президента Дональда Трампа о том, что он видит признаки улучшения ситуации с эпидемией.