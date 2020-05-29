Агентство РИА "Новости" сообщает о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин призвал приложить усилия по устранению торговых барьеров в СНГ для снижения влияния вируса на экономику.
"С целью преодоления последствий коронавируса следует активизировать усилия по устранению торговых барьеров и ограничений … углублению взаимодействия в области транспорта", — приводит информагентство слова Мишустина.
Гость программы «Точка зрения» - руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.
В разных странах назрело недовольство глобализацией, которую, в частности, обвиняют в усугублении в мире социального и экономического неравенство. Каким государствам глобализация выгодна в первую очередь, а каким нет? Плюсы и минусы глобализации. Каким будет антиглобалистский мир? Жизнеспособны ли рецепты справедливого распределения доходов?
Спортивный журналист Василий Уткин высказал своё отношения по поводу принадлежности Крыма. Он дал интервью украинской журналистке Наталье Влащенко.
Уткин отметил, что ему непонятно, почему украинцы испытывают интерес к российской политике больше, чем он сам.
"Я испытываю чувство неловкости в таких разговорах, потому что у меня возникают другие вопросы. Например, почему украинцы испытывают такой жгучий интерес к российской политике? Часто больше, чем я.
Чей Крым? Крымчан. Попробуйте возразить", — сказал Уткин.
Китай избавляется от облигаций американского правительства.
Акции на американской бирже подскочили после сообщений о том, что смертность от коронавируса начала снижаться, как и заболеваемость им. Также на динамику повлияло уменьшение летальных случаев среди пациентов в Нью-Йорке и заявление президента Дональда Трампа о том, что он видит признаки улучшения ситуации с эпидемией.
В мае ожидается рост запросов по ипотеке. Он будет выше, чем в апреле.
Такой прогноз сделали в банке ВТБ.
"В мае ипотечный рынок показывает рост — мы прогнозируем, что результаты продаж в России окажутся выше, чем в апреле, когда действовал режим ограничений. Одним из факторов восстановления спроса, безусловно, стал запуск ипотеки под 6,5%", — заявил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.
Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.