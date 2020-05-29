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Источник Правда.Ру

"Газпром" рассчитал долг Белоруссии за газ

Экономика » Сырье » Газ

Председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер рассказал журналистам о том, что компания готова вести переговоры с Белоруссией по поставкам газа, но только после оплаты долгов в 165,6 миллиона долларов.

"Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов США. Сразу как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года", — сообщил глава "Газпрома".

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Уткин ответил на вопрос, чей Крым

Спорт

Спортивный журналист Василий Уткин высказал своё отношения по поводу принадлежности Крыма. Он дал интервью украинской журналистке Наталье Влащенко.

Уткин отметил, что ему непонятно, почему украинцы испытывают интерес к российской политике больше, чем он сам.

"Я испытываю чувство неловкости в таких разговорах, потому что у меня возникают другие вопросы. Например, почему украинцы испытывают такой жгучий интерес к российской политике? Часто больше, чем я.

Чей Крым? Крымчан. Попробуйте возразить", — сказал Уткин.

крым василий уткин

Россияне начали чаще брать ипотеку

Экономика

В мае ожидается рост запросов по ипотеке. Он будет выше, чем в апреле.

Такой прогноз сделали в банке ВТБ.

"В мае ипотечный рынок показывает рост — мы прогнозируем, что результаты продаж в России окажутся выше, чем в апреле, когда действовал режим ограничений. Одним из факторов восстановления спроса, безусловно, стал запуск ипотеки под 6,5%", — заявил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

втб банк ипотека

В Европе газ стал дешевле, чем в России

Экономика » Сырье » Газ

Газ в Европе стал дешевле российского. Стоимость газа на голландском хабе TTF, крупнейшем в регионе, достигла $34 за тысячу кубометров, что почти в два раза дешевле, чем на границе России, в Смоленской и Псковской областях, где газ стоит около $60.

цены на газ экспорт газа

Деньги на мегапроект "Газпрома" предложили взять у россиян

Экономика » Сырье » Газ

Финансирование мегапроекта "Газпрома" и "Русгаздобычи" в Усть-Луге может осуществляться за счет средств россиян, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Изначально планировалось, что средства на газохимический комплекс будут выделены из Фонда национального благосостояния, однако из-за кризиса планы пришлось поменять.

Деньги на строительство возьмут у граждан

В качестве одного из вариантов, где можно взять средства на реализацию проекта, рассматривается создание фондов коллективных инвестиций граждан. Также обсуждается вопрос привлечения российских и иностранных инвесторов.

По словам Шувалова, у людей будет мотивация вкладывать в проект, так как они будут акционерами перспективного комплекса. Он добавил, что иностранных инвесторов лучше привлекать уже после того, как предприятие начнет работать, так как компания планирует на нем заработать.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что газ в Европе стал стоить меньше, чем в России.

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Российский газ перестал быть востребованным в Турции

Экономика » Сырье » Газ

В марте этого года объем экспорта российского газа в Турцию составил 210 млн кубометров, что в семь раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Если сравнивать с 2018 годом, объемы поставок сократились в 14 раз. Турция больше не является одним из основных клиентов "Газпрома". Напомним, что Турция была на втором месте в списке самых крупных клиентов "Газпрома", а теперь она находится во втором десятке. Сейчас даже у Литвы объемы закупок больше. 

Основные причины:

  • общее падение спроса из-за коронавируса;
  • теплая зима;
  • возросшие объемы закупок Турцией сжиженного природного газа у других стран.

"II квартал 2020 года станет наиболее трудным для экспорта отечественного газа. После этого возможно постепенное улучшение ситуации", — заявляют эксперты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, почему российский газ оказался не нужен.

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