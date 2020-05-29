Цена на нефть марки Brent уменьшилась до 34 долларов за баррель

Данные торгов и аналитиков свидетельствуют о значительных падениях цен на нефть из-за ухудшения отношений Вашингтона и Пекина, а также из-за опасений роста запасов сырья.

По данным на 13:40 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brеnt упала до 25,07 долларов за баррель, а цена на июльские фьючерсы опустилась на 2,7% — до 34,34 доллара за баррель.