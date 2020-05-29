Данные торгов и аналитиков свидетельствуют о значительных падениях цен на нефть из-за ухудшения отношений Вашингтона и Пекина, а также из-за опасений роста запасов сырья.
По данным на 13:40 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brеnt упала до 25,07 долларов за баррель, а цена на июльские фьючерсы опустилась на 2,7% — до 34,34 доллара за баррель.
Руководство государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco решило дополнительно сократить добычу нефти на миллион баррелей в сутки, причем планирует это сделать в одиночку, не согласовывая с партнерами по ОПЕК+ или другими странами.
В мае ожидается рост запросов по ипотеке. Он будет выше, чем в апреле.
Такой прогноз сделали в банке ВТБ.
"В мае ипотечный рынок показывает рост — мы прогнозируем, что результаты продаж в России окажутся выше, чем в апреле, когда действовал режим ограничений. Одним из факторов восстановления спроса, безусловно, стал запуск ипотеки под 6,5%", — заявил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.
Азиатские биржи отреагировали на объявление Китаем отказа от планов в отношении экономического роста в 2020 году резким падением цен на нефть.
Напомним, о том, что из-за пока еще непонятной ситуации с пандемией коронавируса, Китай "не будет устанавливать никаких конкретных целей для экономического роста в этом году", объявил, выступая на Всекитайском собрании народных представителей премьер страны Ли Кэцян.
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс заявил о том, что Россия придерживается неправильной стратегии, суть которой в том, что страна зависит от цен на нефть. По мнению Чубайса, нынешняя структура экономики и технологический уклад уже давно устарели.
Спортивный журналист Василий Уткин высказал своё отношения по поводу принадлежности Крыма. Он дал интервью украинской журналистке Наталье Влащенко.
Уткин отметил, что ему непонятно, почему украинцы испытывают интерес к российской политике больше, чем он сам.
"Я испытываю чувство неловкости в таких разговорах, потому что у меня возникают другие вопросы. Например, почему украинцы испытывают такой жгучий интерес к российской политике? Часто больше, чем я.
Чей Крым? Крымчан. Попробуйте возразить", — сказал Уткин.
Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.