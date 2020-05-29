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Источник Правда.Ру

Минтруд планирует разрешить тратить страховые взносы компаний на маски

Экономика

В пресс-службе Министерства труда РФ сообщили РИА "Новости" о том, что хотели бы возмещать работодателям расходы на средства индивидуальной защиты за счет страховых взносов.

"Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предлагает возмещать работодателям расходы на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Соответствующий проект приказа подготовлен и согласован с отраслевыми ведомствами", — говорится в сообщении.

маски минтруд экономика коронавирус

Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом

Россия

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о том, что ситуация с коронавирусом приходит в норму, что позволяет приступить к снятию ограничительных мер.

"В целом ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, мы отмечаем снижение прироста числа заболевших. Эта позитивная тенденция позволила ряду российских регионов поэтапно снимать ограничения. Но такие шаги пока мы делаем очень осторожно", — сообщил Мишустин в пятницу на заседании совета глав правительств СНГ, которое прошло по видеосвязи.

коронавирус ограничения правительство михаил мишустин

Ивана Кипрухина назначили начальником управления по туризму в Карелии

Туризм » Путешествия

Иван Кипрухин избавился от приставки "и.о.". Его назначили начальников по туризму Республики Карелия.

Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

Стоит напомнить, что Иван Кирпухин выполняет обязанности руководителя Управления по туризму Республики Карелия с 16 марта. До этого он был руководителем отдела государственной экологической экспертизы и особо охраняемых природных территорий Минприроды Карелии.

До Кипрухина должность начальника управления по туризму занимала Екатерина Биктимирова.

24 января 2020 ее освободили от занимаемой должности начальника управления по туризму. Исполняющим обязанности руководителя ведомства назначили заместителя Виталия Пермякова.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Карелии будут оказывать помощь туристическим фирмам из-за пандемии коронавируса, заявил министр экономического развития Олег Ермолаев. Туристическим компаниям рекомендовано не продавать краткосрочные туры туристам из других регионов.

туризм карелия

Минэкономразвития РФ отметило падение ВВП на 12%

Экономика

В докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности за апрель 2020 года" сообщается о снижении ВВП на 12% в годовом выражении. За период с января по апрель зафиксировано падение на 1,9%.

"ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% в годовом выражении (март — рост на 0,8%, I квартал 2020 года — 1,6%, 2019 г. — 1,3% в годовом выражении). Снижение ВВП за 4 месяца оценивается на уровне -1,9% в годовом выражении", — говорится в докладе.

ввп россия экономика минэкономразвития

Куклачев раскритиковал Пригожина за слова о "бедствующих" артистах

Экономика

Недавно известный продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на то, что из-за пандемии коронавируса многие артисты находятся в "тяжелом финансовом положении".

шоу-бизнес юрий куклачев

Эксперт объяснил необходимость развития инновационной энергетики

Экономика

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс заявил о том, что для того, чтобы выйти из кризисной ситуации, нужно развивать инновационную энергетику. О перспективах инновационной энергетики рассказал исполнительный вице-президент, профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Валерий Бессель.

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