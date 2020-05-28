Юрист: заставить Facebook платить штрафы может только блокировка

Компания Facebook оштрафована за непредоставление данных о локализации баз данных пользователей из России на серверах, расположенных в нашей стране. Штраф наложил Роскомнадзор.

Это произошло еще в январе, а в следующем месяце суд наложил на компанию штраф в четыре миллиона рублей. За следующие несколько месяцев руководство социальной сети так и не заплатило ни рубля в бюджет России. Бороться с этим решил депутат Госдумы Антон Горелкин. Он предложил запретить рекламную деятельность Facebook в России.

"Правда.Ру" спросила эксперта, как Россия может повлиять на иностранную компанию в этом деле. Вопрос разобрал доктор юридических наук, профессор Российской государственной академии интеллектуальной собственности, директор юридической фирмы "Интернет и право" Антон Серго.

"Следует исходить из того, что Facebook создан, работает и подчиняется американскому праву, поскольку это ее головное право по ее местонахождению. Российское законодательство компания может соблюдать в тех пределах, в которых это не противоречит ее внутренней политике, например, американскому праву. Facebook не имеет в России активов, поэтому арестовывать какие-то российские счета, российское имущество у компании невозможно. Да, можно попытаться запретить, но мне совершенно непонятно, как это можно соблюдать, как это будет исполняться. Скорее, это будет насмешка над российским правосудием", — уверен эксперт.

Он отметил, что в России, в принципе, нет никаких рычагов воздействия на иностранные компании. В России могут быть рычаги воздействия только на компании, которые либо являются российскими, либо в России имеют имущество, денежные счета или что-то еще, что можно арестовывать, через что можно давить.

"Максимум, что может сделать российское правосудие — это пойти по пути блокировки "Фейсбука", рассчитывая на то, что компания, потеряв российскую аудиторию и рекламодателей, иначе говоря, денежные доходы из России, сочтет нужным, например, оплатить штрафы российским органам власти ради того, чтобы сохранить российскую аудиторию и свою репутацию перед ними. Но я подозреваю, что российская аудитория, как и российские рекламные бюджеты не настолько существенны, не настолько интересны "Фейсбуку"", — считает Серго.

Эксперт также напомнил, что россияне неплохо умеют обходить запреты. Поэтому, если даже заблокировать Facebook, желающие им пользоваться найдут для этого способ.