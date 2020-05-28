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Источник Правда.Ру

Эксперт: никогда еще государство не оказывало прямой поддержки бизнесу

Экономика

Выдача пособий по безработице индивидуальным предпринимателям, которые потеряли бизнес из-за кризиса — долгожданное событие. Это решение, принятое президентом России, говорит о том, что о малом и среднем бизнесе помнят.

Такое мнение "Правде.Ру" высказал первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Азат Газизов.

«"Опора России" тоже последовательно отстаивала эту позицию, что ИП и самозанятые должны как участники экономического процесса тоже включаться в программу пострадавших, в программу поддержки. И, безусловно, та мера, которая принята, именно сам факт, что их признают полноценными предпринимателями — это некий посыл получается. Людям показывают, что о них помнят, о них заботятся», — считает эксперт.

По его словам, за всю новейшую историю России бизнесу не оказывали прямой поддержки.

"И в данном случае эта поддержка, которая делается, безусловно, для российского государства беспрецедентна. И начало есть. Но про суммы — будем обсуждать", — заявил Газизов.

Напомним, что ИП будут получать максимальный размер пособия по безработице. Сумма составляет 12 130 рублей в месяц.

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Путин призвал "Транснефть" сохранить объем инвестпрограмм

Экономика

Порядка 257 миллиардов рублей планирует инвестировать в этом году "Транснефть". Сейчас руководство предприятия делает все, чтобы сумма не уменьшилась.

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Мать Неймара простила 23-летнего киберспортсмена

Спорт » Командные виды » Футбол

Мама нападающего "ПСЖ" Неймара снова встречается с киберспортсменом Тиаго Рамосом. Надин Гонсалвес простила 23-летнего парня после измены, сообщает Mundo Deportivo.

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Омбудсмен призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет

Экономика

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает, что выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно нужно распространить и на подростков 16 и 17 лет.

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Эксперт: потенциал ИП, которые закрылись, необходимо использовать

Экономика

Около 20% индивидуальных предпринимателей России потеряют или уже потеряли свой бизнес из-за кризиса. Потенциал этих людей необходимо использовать.

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В Совете Федерации оценили прогулки по расписанию в Москве

Общество

Жителям Москвы разрешили выходить на улицу. Правда, делать это можно только по расписанию, которое составят городские власти.

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Программа Build UP 2020 привлекла более 630 стартапов
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Уровень смертности от COVID в Москве - один из самых низких в мире
Главного тренера сборной России по биатлону заменят начальником команды
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