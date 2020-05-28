Эксперт: никогда еще государство не оказывало прямой поддержки бизнесу

Выдача пособий по безработице индивидуальным предпринимателям, которые потеряли бизнес из-за кризиса — долгожданное событие. Это решение, принятое президентом России, говорит о том, что о малом и среднем бизнесе помнят.

Такое мнение "Правде.Ру" высказал первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Азат Газизов.

«"Опора России" тоже последовательно отстаивала эту позицию, что ИП и самозанятые должны как участники экономического процесса тоже включаться в программу пострадавших, в программу поддержки. И, безусловно, та мера, которая принята, именно сам факт, что их признают полноценными предпринимателями — это некий посыл получается. Людям показывают, что о них помнят, о них заботятся», — считает эксперт.

По его словам, за всю новейшую историю России бизнесу не оказывали прямой поддержки.

"И в данном случае эта поддержка, которая делается, безусловно, для российского государства беспрецедентна. И начало есть. Но про суммы — будем обсуждать", — заявил Газизов.

Напомним, что ИП будут получать максимальный размер пособия по безработице. Сумма составляет 12 130 рублей в месяц.