Выдача пособий по безработице индивидуальным предпринимателям, которые потеряли бизнес из-за кризиса — долгожданное событие. Это решение, принятое президентом России, говорит о том, что о малом и среднем бизнесе помнят.
Такое мнение "Правде.Ру" высказал первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Азат Газизов.
«"Опора России" тоже последовательно отстаивала эту позицию, что ИП и самозанятые должны как участники экономического процесса тоже включаться в программу пострадавших, в программу поддержки. И, безусловно, та мера, которая принята, именно сам факт, что их признают полноценными предпринимателями — это некий посыл получается. Людям показывают, что о них помнят, о них заботятся», — считает эксперт.
По его словам, за всю новейшую историю России бизнесу не оказывали прямой поддержки.
"И в данном случае эта поддержка, которая делается, безусловно, для российского государства беспрецедентна. И начало есть. Но про суммы — будем обсуждать", — заявил Газизов.
Напомним, что ИП будут получать максимальный размер пособия по безработице. Сумма составляет 12 130 рублей в месяц.
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