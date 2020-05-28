Путин призвал «Транснефть» сохранить объем инвестпрограмм

Порядка 257 миллиардов рублей планирует инвестировать в этом году "Транснефть". Сейчас руководство предприятия делает все, чтобы сумма не уменьшилась.

К этому призвал и президент Владимир Путин, который 28 мая встретился с главой компании Николаем Токаревым.

"Это очень важно. Я вас прошу уделить этому особое внимание. Для экономики в целом очень важны ваши инвестиционные планы, потому что "Транснефть" — один из крупных заказчиков на наших промышленных предприятиях", — подчеркнул президент России.

По словам Токарева, компания уже разработала предложения, которые помогут стабилизировать ситуацию, и направила их в правительство. Хотя сейчас для "Транснефти" не лучшие времена.

"Нам приходится сейчас с учётом и пандемии, и известной сделки с ОПЕК прорабатывать новые стресс-варианты бюджета, чтобы не сокращать нашу инвестиционную программу. Мы рассчитываем, что удастся это сделать, хотя объёмы по выручке, по грузообороту проседают где-то процентов на 10, это предварительный расчёт. Но мы уже направили в Правительство наши предложения, как можно избежать дефицита денег и оставить программу в том виде, в каком она есть. Предложения разные, находят поддержку. Я думаю, что мы здесь найдём приемлемые решения", — сообщил Токарев.

Он отметил, что главная задача компании на 2020 год — модернизация, реконструкция, капитальный ремонт действующей инфраструктуры.