Порядка 257 миллиардов рублей планирует инвестировать в этом году "Транснефть". Сейчас руководство предприятия делает все, чтобы сумма не уменьшилась.
К этому призвал и президент Владимир Путин, который 28 мая встретился с главой компании Николаем Токаревым.
"Это очень важно. Я вас прошу уделить этому особое внимание. Для экономики в целом очень важны ваши инвестиционные планы, потому что "Транснефть" — один из крупных заказчиков на наших промышленных предприятиях", — подчеркнул президент России.
По словам Токарева, компания уже разработала предложения, которые помогут стабилизировать ситуацию, и направила их в правительство. Хотя сейчас для "Транснефти" не лучшие времена.
"Нам приходится сейчас с учётом и пандемии, и известной сделки с ОПЕК прорабатывать новые стресс-варианты бюджета, чтобы не сокращать нашу инвестиционную программу. Мы рассчитываем, что удастся это сделать, хотя объёмы по выручке, по грузообороту проседают где-то процентов на 10, это предварительный расчёт. Но мы уже направили в Правительство наши предложения, как можно избежать дефицита денег и оставить программу в том виде, в каком она есть. Предложения разные, находят поддержку. Я думаю, что мы здесь найдём приемлемые решения", — сообщил Токарев.
Он отметил, что главная задача компании на 2020 год — модернизация, реконструкция, капитальный ремонт действующей инфраструктуры.
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"Условлено также о продолжении взаимодействия в рамках подготовки и проведения в Катаре Чемпионата мира по футболу в 2022 году", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Чемпионат мира в 2018 году прошёл в России. C 21 ноября по 18 декабря 2022 года турнир состоится в Катаре.
Жители Барнаула проявили бдительность и сообщили в администрацию и Роспотребнадзор о том, что сотрудники индустрии красоты нарушают санитарные правила.
В результате была инициирована проверка в отношении двух салонов красоты.
В первом салоне красоты было выявлено несколько нарушений, а второй салон не работал, его не удалось проверить.
В результате проверки первого салона выяснилось, что он не соответствует требованиям СанПиН. Так, организация не имеет отдельного входа, не оформлен уголок потребителя, нет информации о сотрудникам. Кроме того, в салоне отсутствует антибактериальный излучатель.
С работниками салона провели разъяснительную беседу. Возможно, в отношении салона будет составлен протокол об административном правонарушении.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Нижегородской области на первом этапе снятия ограничений салонам красоты с медлицензией разрешили работать без камер. На втором этапе ограничений будут открыты салоны красоты без лицензии.
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За период пандемии коронавируса в России выросло количество долларовых миллиардеров: теперь их 103.
Но это не все. Увеличилось не только число богатых людей, выросло и их "совокупное состояние" — с $392 млрд до $454 млрд.
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