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Источник Правда.Ру

Путин призвал «Транснефть» сохранить объем инвестпрограмм

Экономика

Порядка 257 миллиардов рублей планирует инвестировать в этом году "Транснефть". Сейчас руководство предприятия делает все, чтобы сумма не уменьшилась.

К этому призвал и президент Владимир Путин, который 28 мая встретился с главой компании Николаем Токаревым.

"Это очень важно. Я вас прошу уделить этому особое внимание. Для экономики в целом очень важны ваши инвестиционные планы, потому что "Транснефть" — один из крупных заказчиков на наших промышленных предприятиях", — подчеркнул президент России.

По словам Токарева, компания уже разработала предложения, которые помогут стабилизировать ситуацию, и направила их в правительство. Хотя сейчас для "Транснефти" не лучшие времена.

"Нам приходится сейчас с учётом и пандемии, и известной сделки с ОПЕК прорабатывать новые стресс-варианты бюджета, чтобы не сокращать нашу инвестиционную программу. Мы рассчитываем, что удастся это сделать, хотя объёмы по выручке, по грузообороту проседают где-то процентов на 10, это предварительный расчёт. Но мы уже направили в Правительство наши предложения, как можно избежать дефицита денег и оставить программу в том виде, в каком она есть. Предложения разные, находят поддержку. Я думаю, что мы здесь найдём приемлемые решения", — сообщил Токарев.

Он отметил, что главная задача компании на 2020 год — модернизация, реконструкция, капитальный ремонт действующей инфраструктуры.

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Потерявшие работу ИП получат пособие по безработице

Экономика

Индивидуальных предпринимателей России, потерявших бизнес из-за кризиса, поддержат. Им выплатят пособие по безработице.

По решению президента России Владимира Путина, размер пособия будет максимальным.

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Путин пообещал Катару помощь при подготовке к ЧМ-2022

Спорт » Командные виды » Футбол

Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим Аль-Тани провели телефонные переговоры. Среди прочего главы государств обсудили взаимодействие в рамках подготовки Катара к чемпионату мира по футболу-2022.

"Условлено также о продолжении взаимодействия в рамках подготовки и проведения в Катаре Чемпионата мира по футболу в 2022 году", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Чемпионат мира в 2018 году прошёл в России. C 21 ноября по 18 декабря 2022 года турнир состоится в Катаре.

  • Впервые чемпионат мира пройдёт не в летние месяцы. Это связано с жаркой погодой в Катаре.
  • В последний раз участие в ЧМ примут 32 команды. На чемпионате 2026 года будут играть 48 сборных.
  • На данный момент на турнир как хозяин отобрался только Катар. Команда дебютирует на чемпионатах мира.
чм-2022 катар футбол владимир путин

В Барнауле в два салона красоты пришли с проверкой после жалоб горожан

Красота

Жители Барнаула проявили бдительность и сообщили в администрацию и Роспотребнадзор о том, что сотрудники индустрии красоты нарушают санитарные правила.

В результате была инициирована проверка в отношении двух салонов красоты.

В первом салоне красоты было выявлено несколько нарушений, а второй салон не работал, его не удалось проверить.

В результате проверки первого салона выяснилось, что он не соответствует требованиям СанПиН. Так, организация не имеет отдельного входа, не оформлен уголок потребителя, нет информации о сотрудникам. Кроме того, в салоне отсутствует антибактериальный излучатель.

С работниками салона провели разъяснительную беседу. Возможно, в отношении салона будет составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Нижегородской области на первом этапе снятия ограничений салонам красоты с медлицензией разрешили работать без камер. На втором этапе ограничений будут открыты салоны красоты без лицензии.

барнаул салоны красоты

Омбудсмен призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет

Экономика

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает, что выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно нужно распространить и на подростков 16 и 17 лет.

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Forbes: пандемия увеличила число долларовых миллиардеров в России

Экономика

За период пандемии коронавируса в России выросло количество долларовых миллиардеров: теперь их 103.

Но это не все. Увеличилось не только число богатых людей, выросло и их "совокупное состояние" — с $392 млрд до $454 млрд.

forbes
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