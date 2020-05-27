Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает, что выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно нужно распространить и на подростков 16 и 17 лет.
Кузнецова получила огромное количество обращения от родителей с просьбой решить данный вопрос. Соответствующий запрос уже направлен на рассмотрение в правительство.
"А если этот ребенок инвалид? Поэтому мы считаем, что это целесообразно распространить выплату на детей 16 и 17 лет", — заявила Кузнецова.
Также омбудсмен отметила, что подростков 16-17 лет в основном еще обеспечивают родители. Кроме того, потребительская корзина у подростков данного возраста практически равна потребительской корзине взрослого.
Напомним, что глава государства Владимир Путин в качестве меры поддержки поручил выплатить с семьям с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно пособия в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что более 14,5 млн детей получат единовременную выплату в 10 тыс. рублей.
Индивидуальных предпринимателей России, потерявших бизнес из-за кризиса, поддержат. Им выплатят пособие по безработице.
По решению президента России Владимира Путина, размер пособия будет максимальным.
Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о своём отношении к возможному проведению матчей со зрителями. Красно-белые готовы организовать игры в присутствии болельщиков на трибунах.
По словам Федуна, это можно сделать с соблюдением всех норм безопасности.
"Мы готовы выпускать маски и перчатки со своей символикой и раздавать всем на входе и прилагать их к абонементу. Во-вторых, на стадионе между зрителями возможно санитарное расстояние два-три метра", — приводит "СЭ" слова Федуна.
По оценке владельца "Спартака", стадион в таком случае будет заполнен на одну треть.
"Понятно, что стадион будет собирать 15 тыс. зрителей, а не 45 тыс., но это также поможет и избежать толкучки на выходах. Я думаю, что зрители будут счастливы снова выйти на матчи, а риски заражения будут ниже, чем в метро и автобусе", — заявил Федун.
С 1 мая безработные России будут получать минимум 4500 рублей в месяц. Сумма выросла в три раза.
Решение принял президент России Владимир Путин.
За период пандемии коронавируса в России выросло количество долларовых миллиардеров: теперь их 103.
Но это не все. Увеличилось не только число богатых людей, выросло и их "совокупное состояние" — с $392 млрд до $454 млрд.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие. Согласно данным Росстата, средний размер пенсий в России в первом квартале 2020 года составил 14 924 рублей. Следовательно, у большинства российских пенсионеров пенсия ниже МРОТ. О том, в чем заключается новая льгота, рассказал заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.