Омбудсмен призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает, что выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно нужно распространить и на подростков 16 и 17 лет.

Кузнецова получила огромное количество обращения от родителей с просьбой решить данный вопрос. Соответствующий запрос уже направлен на рассмотрение в правительство.

"А если этот ребенок инвалид? Поэтому мы считаем, что это целесообразно распространить выплату на детей 16 и 17 лет", — заявила Кузнецова.

Также омбудсмен отметила, что подростков 16-17 лет в основном еще обеспечивают родители. Кроме того, потребительская корзина у подростков данного возраста практически равна потребительской корзине взрослого.

Напомним, что глава государства Владимир Путин в качестве меры поддержки поручил выплатить с семьям с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно пособия в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что более 14,5 млн детей получат единовременную выплату в 10 тыс. рублей.