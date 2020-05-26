Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие. Согласно данным Росстат, средний размер пенсий в России в первом квартале 2020 года составил 14 924 рублей. Следовательно, у большинства российских пенсионеров пенсия ниже МРОТ. О том, в чем заключается новая льгота, рассказал заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов.
"Эта льгота будет распространяться на многих. Насколько я понимаю, смысл этой льготы заключается в том, чтобы облегчить долговую нагрузку для тех пенсионеров, у кого она есть, для того чтобы растянуть срок выплаты кредита и таким образом сделать его более подъемным.
У нас довольно много людей с кредитами, я не могу сказать, сколько из них пенсионеров. Конечно, для них растягивание долга на более длительный срок позволяет все-таки до какой-то степени легче справляться с этой долговой нагрузкой. Но эта мера - конечно, лучше, чем ничего. Но все равно этот долг придется выплачивать, просто он будет растянут во времени, может быть, его будет чуть-чуть легче выплачивать, только и всего.
Так как это касается тех пенсионеров, у которых нет других доходов, кроме пенсии, то это, конечно, сужает круг лиц, которые имеют право на эту льготу. Для человека с очень низкими доходами, если он попал в долговую петлю, рассрочка мало, что даст. Разве только время на поиск дополнительного заработка, если он возможен. Но все равно платить ему придется.
Мера, конечно, не слишком действенная. Но это лучше, чем ничего. Особенно сильного влияния на положение должников она не окажет", - заключил эксперт.
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В последний раз он выступал за сборную России на официальных стартах в 2016 году. Позже соревновался только в коммерческих марафонах.
По словам Вяльбе для ТАСС, Черноусов может выступать на Олимпиаде в Пекине из-за того, что пропустил Игры в Пхенчхане.
33-летний лыжник женат на биатлонистке из Швейцарии Селине Гаспарин. В своей карьере он имеет две награды Олимпийских игр или чемпионатов мира:
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Без учета сезонных факторов показатель составил 8,2%.
"Если в стране не восстановится спрос на товары и услуги, то уровень безработицы может вырасти до 17%", — сообщил аналитик агентства Йоханна Йенссон.
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Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.