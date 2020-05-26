Запрет на импорт топлива в Россию лишил Белоруссию части доходов

До октября 2020 года Россия не будет импортировать некоторые виды топлива.

Соответствующее постановление подписано премьером страны Михаилом Мишустиным еще 22 мая.

Запрет распространяется

на бензин марок Аи-80, Аи-92, Аи-95 и Аи-98;

на керосин;

на дизельное топливо;

на судовое топливо,

на газойли.

Причем, данное ограничение распространяются не только на дальнее зарубежье, но и страны, входящие в ЕАЭС.

По кому решение правительства России ударит точно, так это по Белоруссии, которая в последние месяцы продавала в России четверть производимого бензина, увеличив продажи в сотни раз.

Причем тут Белоруссия?

От того, что некоторое время назад бензин в России ощутимо подорожал, Белоруссия экономически выигрывала:

она увеличила экспорт своего топлива в сотни раз:

в прошлом году соседи продали нам 200 тонн бензина, а уже в апреле 2020 - 49 тыс. тонн,

в мае - более 30 тыс. тонн.

Как посчитали в агентстве Argus, продажи топлива в Россию для белорусских компаний были выгоднее, чем куда-либо еще. Например, они получали на $ 100 за тонну больше, чем за поставки в направлении латвийского Вентспилса.