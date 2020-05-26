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Источник Правда.Ру

Запрет на импорт топлива в Россию лишил Белоруссию части доходов

Экономика » Сырье

До октября 2020 года Россия не будет импортировать некоторые виды топлива. 

Соответствующее постановление подписано премьером страны Михаилом Мишустиным еще 22 мая.

Запрет распространяется

  • на бензин марок Аи-80, Аи-92, Аи-95 и Аи-98;
  • на керосин;
  • на дизельное топливо;
  • на судовое топливо,
  • на газойли.

Причем, данное ограничение распространяются не только на дальнее зарубежье, но и страны, входящие в ЕАЭС.

По кому решение правительства России ударит точно, так это по Белоруссии, которая в последние месяцы продавала в России четверть производимого бензина, увеличив продажи в сотни раз.

Причем тут Белоруссия?

От того, что некоторое время назад бензин в России ощутимо подорожал, Белоруссия экономически выигрывала:

она увеличила экспорт своего топлива в сотни раз:

в прошлом году соседи продали нам 200 тонн бензина, а уже

  • в апреле 2020 - 49 тыс. тонн,
  • в мае - более 30 тыс. тонн.

Как посчитали в агентстве Argus, продажи топлива в Россию для  белорусских компаний были выгоднее, чем куда-либо еще. Например, они получали на $ 100 за тонну больше, чем за поставки в направлении латвийского Вентспилса.

белоруссия михаил мишустин запрет на импорт бензина

Некачественная нефть из России дошла до Польши через Белоруссию

Экономика » Сырье

Некачественная нефть из России дошла до Польши через Белоруссию. Об этом сообщает пресс-служба польского топливного концерна Orlen. 

Как пишет агентство "РИА Новости", польская сторона располагает информацией о резком ухудшении качества поступающей нефти в пункте "Адамова застава". 

"Мы ожидаем полного отчета по делу. От этого зависят дальнейшие возможные шаги", - приводит агентство сообщение концерна. 

Напомним, ранее белорусский государственный концерн "Белнефтехим" заявил, что нефть из России поступает с повышенным содержанием хлорорганических соединений. Некачественная нефть попала на территорию Евросоюза и Украины.

Российская компания "Транснефть" признала повышенное содержание в нефти хлоридов и пообещала принять меры по скорейшему решению этой проблемы. Минск настаивает на двусторонней встрече для обсуждения компенсаций за ущерб, причиненный оборудования белорусских НПЗ. 

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Трамп: нефть стала дешевле воды

Экономика » Сырье

Американский президент уверен, что низкие цены на нефти вынудят Россию и Саудовскую Аравию сократить объемы ее добычи. Он добавил, что эти страны сами виноваты в сложившейся ситуации они слишком нарастили производство, что снизило цену, а ситуация из-за коронавируса снизила спрос.

"Они (РФ и Саудовская Аравия) увеличили производство (нефти), вот что они сделали. (…) Но они собираются остановиться, поскольку рынок, именно рынок заставит их остановиться", — высказался Трамп.

Добавим, что в настоящее время Саудовская Аравия и Россия уже договорились сократить добычу.

трамп нефть россия

ВОЗ предупреждает о втором пике пандемии там, где все налаживается

Здоровье

Страны, где коронавирусные инфекции снижаются, все еще могут столкнуться с "немедленным вторым пиком", если слишком поспешно снимут ограничительные меры.

воз майк райан ограничения вторая волна пандемии

Специальные маски "с прозрачным ртом" разработаны для глухих

Мир

Медицинские маски, которые все люди обязаны носить, чтобы защищать себя и окружающих от заражения коронавирусом, стали частью повседневной жизни.

Независимо от того, как лично каждый относится к необходимости следовать правилу, установленному эпидемиологами и санитарными врачами - требование это обязательное. Но есть категория людей,которым маски не просто доставляют неудобство, а реально мешают жить.

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Трамп про нефть: "они уничтожат сами себя, если не договорятся"

Экономика » Сырье

Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Россия и Саудовская Аравия не уладят разногласия по вопросам ограничения добычи нефти, экономика этих стран будет разрушена.

"Иначе они уничтожат сами себя, если не договорятся … очень большая часть экономического благосостояния России кроется в нефти", — сказал он на брифинге в Белом доме.

Напомним, переговоры стран ОПЕК+ назначены на 9 апреля.

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