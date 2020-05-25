В этом году Россию ждет хороший урожай. Речь идет как об озимых, так и о яровых культурах.
Такой прогноз по ситуации в сельском хозяйстве "Правде.Ру" дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Оценивая вегетацию озимых, агрометеорологи полагают, что в нынешнем году урожай озимых будет даже больше, чем в прошлом году. А вот ситуация с яровыми в принципе, если будут осадки, пусть даже небольшие, но регулярные, будет очень благополучная. Оценки сейчас таковы, что урожайность нынешнего года будет не менее, а с большой вероятностью больше, чем в среднем за последнее пятилетие. А в последнем пятилетии очень высокие показатели были", — заявил эксперт.
Он напомнил, что прошедшая зима была аномальной: температуры были выше климатических, снега было очень мало. Соответственно, талый снег не напитал метровый слой почвы, где обычно создается запас влаги.
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