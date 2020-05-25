Из-за введенного правительством запрета на импорт топлива в Россию цены на бензин для населения будут увеличиваться.
Такое мнение озвучил первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.
"Если во всем мире цена топлива на внутреннем рынке для потребителей зависит от цен на углеводородное сырье на внешнем рынке, то у нас этот механизм не работает", — пояснил свою точку зрения депутат.
Ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса, привели к снижению зарплаты у 58% россиян.
Об этом сообщили представители сервиса "Работа.ру" со ссылкой на собственное исследование. Только у 39% опрошенных сохранился уровень оплаты труда. Увеличился заработок только у 3% жителей страны.
"При этом об урезании премии сообщили 66% опрошенных", — отметили в сервисе.
В Челябинске при строительстве Ледового дворца "Уральская молния" выявлены хищения бюджетных средств почти на 60 миллионов рублей.
Многочисленные нарушения бюджетного законодательства в сфере закупок обнаружились в ходе проверки прокуратуры и региональной контрольно-счетной палаты.
Правительство России ввело временный запрет на импорт бензина, дизельного топлива и керосина, а также некоторых других видов топлива.
Запрет будет действовать до 1 октября 2020 года.
"В целях необходимости обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива правительство РФ постановляет: установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению", — сказано в документе, принятом кабмином.
Коронавирус никуда не уйдет, поэтому людям нужно приспособиться к условиям "новой нормальности".
Такое мнение озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы уже говорили с вами и не один раз, что мы живем в условиях новой нормальности, и нам нужно привыкнуть и научиться жить в этих новых условиях. Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить, но мы уже многое умеем, многому научились, и вот за этот период мы научились жить с этим вирусом, сохраняя здоровье, предусмотрев и выполнив все меры безопасности", — пояснила Попова.
Пассажирам авиакомпании Utair будут отказывать в поездках, если они не сдадут тест на коронавирус. Авиакомпания готова пойти на дополнительные расходы, чтобы обеспечить безопасность своим клиентам.
Об этом рассказал руководитель отдела обслуживания в аэропорту департамента пассажирского опыта Utair Игорь Дубин.
"Стандарт биобезопасности будет начинаться дома у пассажира. Мы будем рассылать пассажирам тесты, чтобы они сделали их дома перед полетом и были уверены, что не заражены", — сообщил представитель Utair.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.