Utair не будет возить пассажиров без теста на коронавирус

Пассажирам авиакомпании Utair будут отказывать в поездках, если они не сдадут тест на коронавирус. Авиакомпания готова пойти на дополнительные расходы, чтобы обеспечить безопасность своим клиентам.

Об этом рассказал руководитель отдела обслуживания в аэропорту департамента пассажирского опыта Utair Игорь Дубин.