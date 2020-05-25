Пассажирам авиакомпании Utair будут отказывать в поездках, если они не сдадут тест на коронавирус. Авиакомпания готова пойти на дополнительные расходы, чтобы обеспечить безопасность своим клиентам.
Об этом рассказал руководитель отдела обслуживания в аэропорту департамента пассажирского опыта Utair Игорь Дубин.
"Стандарт биобезопасности будет начинаться дома у пассажира. Мы будем рассылать пассажирам тесты, чтобы они сделали их дома перед полетом и были уверены, что не заражены", — сообщил представитель Utair.
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