Правительство России ввело временный запрет на импорт бензина, дизельного топлива и керосина, а также некоторых других видов топлива.
Запрет будет действовать до 1 октября 2020 года.
"В целях необходимости обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива правительство РФ постановляет: установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению", — сказано в документе, принятом кабмином.
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