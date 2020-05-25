Половине жителей России снизили зарплату из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса, привели к снижению зарплаты у 58% россиян.

Об этом сообщили представители сервиса "Работа.ру" со ссылкой на собственное исследование. Только у 39% опрошенных сохранился уровень оплаты труда. Увеличился заработок только у 3% жителей страны.