Ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса, привели к снижению зарплаты у 58% россиян.
Об этом сообщили представители сервиса "Работа.ру" со ссылкой на собственное исследование. Только у 39% опрошенных сохранился уровень оплаты труда. Увеличился заработок только у 3% жителей страны.
"При этом об урезании премии сообщили 66% опрошенных", — отметили в сервисе.
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