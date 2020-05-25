Добыча нефти останется на прежнем уровне, но после пандемии бюджет не сможет получать такие же суммы, как перед кризисом из-за коронавируса.
Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
"Какова будет роль нефти после пандемии? И до кризиса роль углеводородов в мире пересматривалась, в том числе в силу климатических изменений и дискуссий по поводу будущего планеты, теперь это становится еще более актуальным. Альтернативная энергетика становится все доступнее. Производство нефти в России не упадет, но такой ренты, которая была последние 20 лет, у нас уже не будет", — пояснил чиновник.
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