Кудрин: прежних доходов от нефти после пандемии не будет

Добыча нефти останется на прежнем уровне, но после пандемии бюджет не сможет получать такие же суммы, как перед кризисом из-за коронавируса.

Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.