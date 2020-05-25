Значительная часть столичных предприятий не работает в полную силу

Власти Москвы отслеживают, как бизнес пользуется предложенными льготами и мерами поддержки. Результаты проанализируют и оценят эффективность этих мер.



В целом же сейчас ситуация в столичной экономике не критичная. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он подчеркнул, что оценить экономику сейчас сложно, ведь значительная часть предприятий по-прежнему не работает или делает это не в полную силу.

«Но и говорить о критической ситуации я бы не стал - и на федеральном уровне, и на уровне правительства столицы принято несколько пакетов мер поддержки бизнеса. В случае необходимости и мы, и федеральные коллеги готовы идти на дополнительные шаги для помощи бизнесу», - отметил представитель мэрии.

Он пояснил, что сейчас к стандартному графику работы возвращаются строительные и промышленные предприятия. А вот сфера услуг пока остается закрытой и несет серьезные убытки.

Ранее «Правда.Ру» писала, что 30% малого бизнеса России закроется после кризиса. Такого мнения придерживается независимый эксперт по вопросам экономики Александр Трифонов. По его словам, бизнес несет огромные убытки: при отсутствии дохода платит аренду, выдает зарплату, оплачивает коммунальные услуги.