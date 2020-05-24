После карантина россиян ожидают массовые увольнения

После снятия карантина малый и средний бизнес не сразу сможет вернуться к докризисным показателям, поэтому россиян ожидают массовые увольнения.

Об этом рассказал экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.