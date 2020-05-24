После снятия карантина малый и средний бизнес не сразу сможет вернуться к докризисным показателям, поэтому россиян ожидают массовые увольнения.
Об этом рассказал экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.
"Два месяца на карантине для малого и среднего бизнеса — это очень плохо. Риск того, что работодатель не сможет и после снятия карантина быстро выйти на прежние показатели по прибыли и обеспечить работникам достойные зарплаты, есть. Волны увольнений будут. Они будут связаны с ликвидацией бизнеса. Осенью у нас будет просто разгул судов по делам о банкротстве", — пояснил Калугин.
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