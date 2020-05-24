В условиях самоизоляции россияне все чаще проявляют интерес к услугам онлайн-автошкол.
Поиск онлайн-автошкол за последние несколько месяцев увеличился на 69%. Об этом сообщили в 2ГИС со ссылкой на собственное исследование.
В Москве спрос на онлайн-автошколы увеличился на 141% по сравнению с маем 2019 года.
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