В течение 2020 года треть малого бизнеса прекратит свое существование из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.
Об этом рассказал независимый эксперт по вопросам экономики Александр Трифонов.
"Треть малого бизнеса в течение года закроется, поскольку предприниматели несут колоссальные убытки: надо платить аренду, зарплату сотрудникам, оплачивать коммунальные услуги. Все эти издержки не покроют те доходы, которые они сейчас получают", — пояснил экономист.
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