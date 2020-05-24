Экономист: 30% малого бизнеса в РФ закроется

В течение 2020 года треть малого бизнеса прекратит свое существование из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Об этом рассказал независимый эксперт по вопросам экономики Александр Трифонов.