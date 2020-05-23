В конце года стоимость доллара возрастет до 75-76 рублей

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о том, что в конце 2020 года стоимость доллара будет держаться на уровне 75-76 рублей.

"Мы рассчитываем, что к концу года рубль будет 75-76 рублей за доллар", — сказал Решетников на брифинге в четверг.

Министр пояснил это тем, что во второй половине года восстановится импорт и экспорт, отчего экономика будет развиваться более активно.