Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о том, что в конце 2020 года стоимость доллара будет держаться на уровне 75-76 рублей.
"Мы рассчитываем, что к концу года рубль будет 75-76 рублей за доллар", — сказал Решетников на брифинге в четверг.
Министр пояснил это тем, что во второй половине года восстановится импорт и экспорт, отчего экономика будет развиваться более активно.
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