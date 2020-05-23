Сенаторы Совета Федерации предложили освободить торговые центры страны от налога на имущество в текущем году.
"Снизить ставки налога на имущество организаций до 0 процентов в отношении недвижимого имущества на 2020 год для административно-деловых центров и торговых центров (комплексов)", — предлагают члены Совфеда.
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