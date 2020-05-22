В Европе газ стал дешевле, чем в России

Газ в Европе стал дешевле российского. Стоимость газа на голландском хабе TTF, крупнейшем в регионе, достигла $34 за тысячу кубометров, что почти в два раза дешевле, чем на границе России, в Смоленской и Псковской областях, где газ стоит около $60.

В четверг, 21 мая, на ближайшем к РФ европейском узле в австрийском Баумгартне стоимость газа достигала $53 за тысячу кубометров.

С контрактов по этим ценам "Газпром" должен уплатить 30%-ную пошлину в бюджет государства и транспортные расходы.

"Для того, чтобы доходы от продажи газа в России для компании сравнились с экспортными, нужно, чтобы топливо на европейских площадках торговалось на уровне $85", — заявляют аналитики.

Цены на газ упали из-за того, что на фоне пандемии коронавируса власти остановили экономику. Также на продаже газа негативно отражаются поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российский газ перестал быть востребованным в Турции.