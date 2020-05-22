ЦБ не планирует внепланово снижать ключевую ставку

Обстоятельств для внепланового снижения ключевой ставки в России нет. Сейчас в ситуация развивается так, как прогнозировали специалисты Центробанка.

Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина. Напомним, что очередное снижение на 0,5 процентного пункта было 24 апреля. Сейчас ключевая ставка находится на уровне в 5,5%. Следующее рассмотрение этого вопроса состоится 19 июня.

Эльвира Набиуллина также предложила создать в России Фонд плохих активов. Ему банки смогли бы временно продавать "плохие" долги, которые возникают из-за эпидемии.

"Обычно такие фонды все-таки создаются за счет бюджетных средств. На мой взгляд, было бы более эффективно бюджетные средства напрямую тратить на помощь и гражданам, и отдельным компаниям, чтобы в конечном счете косвенно не увеличивался объем плохих долгов", — заявила глава Центробанка.

По ее словам, она направила свое предложение первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову. При этом веских оснований для создания Фонда сейчас нет.

Ранее "Правда.Ру" писала, что апрель - худший месяц для экономики России в 2020 году. ВВП обвалился на 28%. Восстановления экономики эксперты ждут в третьем квартале.