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Источник Правда.Ру

"Роснефть" в ближайшие пять лет будет возглавлять Игорь Сечин

Экономика » Производство » Энергетика

Главой компании "Роснефть" останется Игорь Сечин. Его полномочия продлили еще на пять лет.

Такое решение принял совет директоров.

"Назначить с 24 мая 2020 года Сечина Игоря Ивановича на должность единоличного исполнительного органа ПАО "НК "Роснефть" сроком на 5 (пять) лет", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Ранее правительство России согласовало директивы для назначения Сечина. Он руководит компанией с мая 2012 года. С тех пор совет директоров регулярно продляет контракт.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Игорь Сечин обсудил ситуацию на нефтяных рынках с президентом Владимиром Путиным. Как доложил глава "Роснефти", компания планирует сократить инвестиционные программы на 21%. Речь идет в общей сложности о сумме в 200 миллиардов рублей. Решение принято в связи с сокращением добычи нефти. Общее финансирование инвестиционных программ останется на уровне около 750 миллиардов рублей.

В середине апреля на популярном сервисе появилась петиция. Ее авторы собирали подписи за увольнение Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".

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Темы роснефть игорь сечин
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