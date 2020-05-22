Доллар и евро выросли на один рубль

Данные Московской биржи показали увеличение цены на доллар. На данный момент его курс составляет 72,07 рубля. Ранее его цена была ниже на 1,1 рубль.

Также известно о росте цены на евро почти на один рубль. Его цена достигла отметки в 78,59 рублей.

Июльский нефтяной фьючерс марки Brent упал в своей цене на 5,66 процентов. Теперь стоимость одного барреля составляет 34,02 доллара.