Данные Московской биржи показали увеличение цены на доллар. На данный момент его курс составляет 72,07 рубля. Ранее его цена была ниже на 1,1 рубль.
Также известно о росте цены на евро почти на один рубль. Его цена достигла отметки в 78,59 рублей.
Июльский нефтяной фьючерс марки Brent упал в своей цене на 5,66 процентов. Теперь стоимость одного барреля составляет 34,02 доллара.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Япония в одностороннем порядке "забрала" российские острова Курильской гряды.