Силуанов: цены на нефть будут гораздо выше прогнозных

По мнению первого заместителя председателя правительства Антона Силуанова, рост цен на нефть будет выше, чем это указывается в прогнозе.

Об этом он говорил при обсуждении бюджета на 2019-2021 годы в Госдуме. Как пишет Moneytimes.ru, Силуанов отметил, что, по предположениям кабмина, цена будет равняться 69,9 долларам за баррель против 61 доллара в прогнозе.

По оценкам Силуанова, доходы от экспорта этого сырья достигнут 292,5 миллиарда рублей. Помимо этого, увеличатся доходы бюджета на 53,5%, и произойдет это за счет повышения НДС. К завершению 2019-го года правительство прогнозирует нахождение в ликвидной части бюджета 6,3 триллиона рублей.

Также в правительстве выступили с инициативой по сокращению источников финансирования дефицита бюджета. Зампред главы правительства считает, что требуется уменьшить привлечение средств с рынка на 376 миллиардов рублей. Расходы федерального бюджета следует увеличить на 217 миллиардов, и тогда их объем составит приблизительно 17 триллионов рублей, пояснил чиновник.

Сумма в 349 миллионов, которая будет сэкономлена, может быть пущена, в частности, на помощь регионам (более 100 миллиардов рублей), а также поддержку банкам России, сказал Силуанов.

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