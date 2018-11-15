Госдума во втором чтении утвердила проект федерального бюджета на ближайшие три года. Проект вызвал возмущенные отзывы СМИ, в том числе финансовый план называется самым "парадоксальным" в новейшей истории России.
Парадоксом является тот факт, что бюджет государства в данный момент профицитный — то есть доходы преобладают над расходами. Преимущественно это достигается высокими ценами на нефть. Однако вопреки этому повышаются финансовые нагрузки на бизнес и население — в частности, повышением налога на добавленную стоимость (НДС). Это, в свою очередь, ведет к повышению роста инфляции. По прогнозам специалистов, уже в первые месяцы инфляция увеличится на пять процентов, что означает рост цен. Этого можно было бы избежать, полагает глава Счетной палаты Алексей Кудрин, изменением цены отсечения нефти в бюджетных правилах. Вместо этого на ближайшие три года запланировано сокращение социальных выплат, а сверхдоход, по планам Государственной думы, направится на закупку валюты для правительственного резерва.
В СМИ подобные финансовые планы получили характеристику "защитные" — выбранная экономическая политика своей целью ставит обеспечение стабильности в тех случаях, когда возможны внешние риски, то есть санкции, падение цен на нефть и замедление мировой экономики.
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