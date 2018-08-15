Названы причины для серьезного укрепления рубля

В конце августа рубль может прекратить падение и укрепиться в случае отсутствия ухудшения санкционной политики в отношении России, передает ТАСС со ссылкой на аналитиков Райффайзенбанка.
Положительная динамика рубля в течение последних двух дней (рост на 3,5% с 68,66 рубля 13 августа до текущих 66,23 рубля сегодня) обусловлен приостановкой покупки валюты Банком России для Минфина, а также общим восстановлением валют развивающихся стран.
"Принимая во внимание негативную динамику рубля с начала августа, большое число налогоплательщиков, скорее всего, не конвертировали валюту заранее под предстоящую уплату налогов в ожидании более слабого рубля. Как следствие, в дни, близкие к уплате налогов (НДС, НДПИ 27 августа, налог на прибыль 28 августа в сумме 1,3 трлн рублей), может произойти заметное укрепление рубля в отсутствие негативных новостей на тему санкций против РФ", - приводит ТАСС слова аналитической сводки, составленной экспертами.
Однако в случае заметного снижения курса доллара к рублю, например ниже 65 рублей, вероятно возобновление покупок валюты Банком России для Минфина, считают аналитики Райффайзенбанка.
Таким образом, в ближайшие дни могут сложиться интересные условия для покупки долларов за рубли с целью выше отметки 67 рублей за доллар.
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