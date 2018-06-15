Матвиенко обещала сохранение льгот по налогам для россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% будет проводиться не за счет граждан.
По словам Матвиенко, все льготы по НДС сохранятся. "Все льготы по налогу, касающиеся жизненно важных продуктов питания, медицинских услуг, других защищенных, чувствительных статей для населения, сохранятся", - заверила она.
"Для граждан это не будет чувствительно, прежде всего для малообеспеченных", - добавила Матвиенко.Она обратила внимание, что повышение НДС на два процентных пункта "позволит в следующем году получить дополнительно около 600 млрд рублей в федеральный бюджет", которые в том числе пойдут на социальные программы.
"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что еще в 2016 году НДС планировалось повысить до 20 процентов с 2017 года, 10-процентную льготную ставку поднять до 12 процентов, а с 2019 г. начать увеличивать ее на 2 процентных пункта в год, пока она не сравняется с нельготными 20 процентами.
Такая мера, по словам одного из экспертов, позволит принести в бюджет дополнительно почти 600 миллиардов рублей.
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