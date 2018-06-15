Водителей снова прокатят: Центробанк поменяет тарифы ОСАГО

Руководство Центробанка обнародовало проект об изменениях предельных размеров базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО.

Авторы документа предлагают расширение коридора базового тарифа по полисам на 20 процентов вниз и вверх для всех категорий транспортных средств.

Исключение составляют мотоциклы и легковые автомобили юридических лиц: для них верхняя граница увеличится на 10,9 процента и 5,7 процента соответственно.

Таким образом, базовые значения тарифа для мотоциклов и мотороллеров составят от 649 рублей до 1407 рублей, для транспортных средств категории "B" юридических лиц - 2058-2911 рублей, для физических лиц в аналогичной категории - 2746-4942 рублей.

Для автомобилистов предусмотрены также реформирование коэффициента бонус-малус (КБМ).и увеличение числа коэффициентов, которые учитывают возраст и стаж водителя.

Документ пока носит статус проекта. Утвердить его должен совет директоров Центробанка. После этого через десять дней он вступит в законную силу.

Ранее Российский союз автостраховщиков проинформировал, что получает жалобы от мотоциклистов на отказ страховых компаний в оформлении полисов ОСАГО. И сейчас Центробанк пытается выяснить причины этой ситуации. Об этом в кулуарах собрания Ассоциации банков России сообщил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин. По его словам, статистика показывает, что именно по мотоциклистам тариф должен быть снижен.

"Одновременно с этим мы выяснили, что у ряда крупных компаний непросто купить полис ОСАГО именно для мотоциклистов. Вот с чем это связано, мы пытаемся сейчас разобраться", - сообщил зампред ЦБ.

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