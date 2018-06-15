Водителей снова прокатят: Центробанк поменяет тарифы ОСАГО

Руководство Центробанка обнародовало проект об изменениях предельных размеров базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО.
Авторы документа предлагают расширение коридора базового тарифа по полисам на 20 процентов вниз и вверх для всех категорий транспортных средств.
Исключение составляют мотоциклы и легковые автомобили юридических лиц: для них верхняя граница увеличится на 10,9 процента и 5,7 процента соответственно.
Таким образом, базовые значения тарифа для мотоциклов и мотороллеров составят от 649 рублей до 1407 рублей, для транспортных средств категории "B" юридических лиц - 2058-2911 рублей, для физических лиц в аналогичной категории - 2746-4942 рублей.
Для автомобилистов предусмотрены также реформирование коэффициента бонус-малус (КБМ).и увеличение числа коэффициентов, которые учитывают возраст и стаж водителя.
Документ пока носит статус проекта. Утвердить его должен совет директоров Центробанка. После этого через десять дней он вступит в законную силу.
Ранее Российский союз автостраховщиков проинформировал, что получает жалобы от мотоциклистов на отказ страховых компаний в оформлении полисов ОСАГО. И сейчас Центробанк пытается выяснить причины этой ситуации. Об этом в кулуарах собрания Ассоциации банков России сообщил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин. По его словам, статистика показывает, что именно по мотоциклистам тариф должен быть снижен.
"Одновременно с этим мы выяснили, что у ряда крупных компаний непросто купить полис ОСАГО именно для мотоциклистов. Вот с чем это связано, мы пытаемся сейчас разобраться", - сообщил зампред ЦБ.
Читайте больше:
Госдума предложила снять лимиты с выплат по ОСАГО
Из-за чего осмелел министр транспорта Малайзии? О торговой войне между США и ЕС. Почему причина трагедии в Иркутском ТРЦ — недостаток суверенитета России? На эти и другие темы в видеостудии поговорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.
Анатолий Шарий заявил, что Крымский полуостров – часть Украины. Журналист добавил, что он никогда не откажется от своей точки зрения.
12 июня в Москве умер известный кардиохирург Яков Бранд.
Американский консерватор заступился за своего президента после саммита в Канаде.