Расследование: торгующие у метро бабушки снабжаются мафией

Ностальгические воспоминания из детства, когда вы вместе с мамой покупали укроп и пучок редиски у доброй бабушки с натруженными руками, стоит оставить в прекрасном далеко. Сегодня, как сообщают "Вести ФМ", псевдодомашние соленья делают в далеко не стерильных условиях московских гаражей нелегалы.

Во время одного из рейдов на территории гаражного кооператива на Косинской улице было найдено целое подпольное производство, полное закупоренных банок с салатами, соленьями, рыбой. "Бизнес" приносил владельцам десятки миллионов рублей в месяц. А продавали "свеженькое, только с грядки" пенсионеры у станции метро "Выхино".

Между тем, по информации главы комиссии по безопасности Общественной палаты Антона Цветкова, выручка за день у одной такой бабушки составляет порядка 12 тысяч рублей.

Арифметика здесь нехитрая. Например, при покупке оптом килограмма зеленого лука он обойдется в 70-75 рублей, впоследствии пучок такой зелени предлагается за 30 рублей, то есть в четыре раза дороже.

Председатель общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов подсказывает, как отличить бабушку, вырастившую свою продукцию на приусадебном участке, от реализатора продукта непонятного происхождения: ""Смотрите в глаза, расспрашивайте, как они вырастили эту продукцию. Профессиональный торговец никогда вам не расскажет, как он это вырастил, а будет уводить разговор в сторону, заговаривать зубы".

В основании преступной иерархии — мелкие торговцы, в основном — пожилые женщины, которых полиция часто жалеет и отпускает. На вершине же — опытные преступники-организаторы, готовые на все ради прибыли и устранения конкурентов.

Сегодня в столице 300 несанкционированных сезонных рынков, и хотя за ними идет постоянное наблюдение правоохранительных органов, нарушители находят лазейки и им удается торговать продукцией сомнительного качества.

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