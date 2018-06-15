Трамп все же объявил войну Китаю. Цена вопроса - $50 млрд

Президент США Дональд Трамп вводит пошлины на импорт товаров из Китая на сумму 50 миллиардов долларов. Торговая война началась.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, перед эитим американский лидер провел совещание с сотрудниками Белого дома, министерств торговли и финансов и офиса представителя США на торговых переговорах.

В свою очередь, Китай пообещал незамедлительно ответить на любые протекционистские меры США в торговле. Хотя в мае Китай и США достигли согласия по вопросам экономики и торговли, пообещав не развязывать торговую войну.

Напомним, 18 мая стало известно, что Китай предложил США пакет мер для сокращения дефицита торгового баланса на 200 миллиардов долларов.

Как пишет The Wall Street Journal, "любой китайский ответ на новые пошлины США будет взвешенным и пропорциональным".

Сообщается, что Китай может ввести пошлины на американские продукты сельского хозяйства, которые производятся в штатах с развитым аграрным сектором.

Ранее сообщалось, что президент Трамп собирается ввести пошлины на ряд товаров из Китая в размере 60 млрд долларов на ряд наименований китайской продукции, для производства которой, по мнению Вашингтона, Пекин "похитил у американских компаний информацию, составляющую коммерческую тайну".

Читайте больше:

СМИ: Китай готовит жесткий ответ на планы Трампа по пошлинам