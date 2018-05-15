Болгария разморозит и отдаст Китаю российский атомный проект

Правительство Болгарии намерено внести в парламент предложение о размораживании проекта строительства АЭС "Белене".

Как сообщил премьер-министр страны Бойко Борисов, депутатам Народного собрания будет предложено снять мораторий на строительство атомной электростанции. Не исключено, что правительство получит мандат на переговоры с потенциальными инвесторами.

По словам Борисова, этот вопрос необходимо решить до встречи глав государств и правительств стран Центральной и Восточной Европы и Китая, которая пройдёт в июле этого года в Софии.

Сообщается, что представители страны провели в Софии переговоры с представителями Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), которые обозначили интерес к АЭС "Белене".

Болгарская сторона уже сообщила CNNC о том, что оборудование для АЭС, уже изготовленное российским "Атомстройэкспортом", хранится в Болгарии в соответствии со всеми инструкциями завода-производителя.

Проект был начал в 2005 году российским ЗАО "Атомстройэкспорт", но после прихода к власти в республике партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") в 2012 году правительство заморозило всю активность.

По словам экспертов, проект строительства АЭС "Белене" будет наиболее жизнеспособным при участии в нём государства и обеспечении 70% финансирования стратегическим инвестором.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что в 2018 году Болгария объявит тендер на продажу недостроенной атомной электростанции "Белене", мощность которой составляет две тысячи мегаватт.

Ранее об этом заявляла министр энергетики страны Теменужка Петкова. "У нас больше нет права на ошибку в рамках этого проекта. Нам нужно найти лучшее, экономически целесообразное решение для этого оборудования", - сказала она.

Министр добавила, что Болгария собирается сохранить долю в проекте стоимостью 10 миллиардов евро, однако инвесторы должны быть готовы строить АЭС без государственных гарантий и долгосрочных соглашений о поставках электроэнергии. На сегодняшний день Болгария потратила на проект уже около двух миллиардов долларов.

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