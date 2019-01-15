800 млрд ежегодно: глава минтруда подсчитал, сколько нужно для преодоления бедности россиян

15 января министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин рассказал журналистам о недостатке средств, которые необходимы для повышения выплат до прожиточного минимума. По словам министра, ежегодно России необходимо дополнительных 800 миллиардов рублей, чтобы успешно бороться с бедностью.

"Сегодня этот дефицит составляет около 800 миллиардов рублей. Эта сумма подразумевает, что мы каждую семью, каждого человека обеспечим таким уровнем выплат, которые соответствуют реальному прожиточному минимуму. Другими словами, это та сумма, которая необходима для преодоления бедности россиян", - рассказал Топилин.

Также Максим Топилин подчеркнул, что нельзя "просто так" взять необходимые средства из бюджета. По его мнению, необходимо принять ряд системных мер, которые были бы направлены на снижение дефицита. Именно такие меры были включены в майские указы президента РФ, - считает Топилин.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала комментарий Валентины Матвиенко относительно повышения МРОТ на 117 рублей.

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