Предприниматели-патриоты предложил ввести налог на выезд из России

15 января российские СМИ рассказали об инициативе ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ", которые предлагают ввести налог на пересечение российской границы. Соответствующее обращение ассоциация направила Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко.
Предприниматели предлагают взимать налог в размере 500 рублей при пересечении границы Российской Федерации. Примечательно то, что налогом будут обложены не только иностранцы, но и граждане России. В ассоциации пояснили, что таким образом можно увеличить туристическую привлекательность России.
Предприниматели пояснили, что налог на выезд из государства - это современная тенденция, которую используют в таких крупных туристических центрах как Япония, Фиджи, Перу, Коста-Рике, Израиле и других.
Напомним, "Правда.Ру" сообщала о решении японских властей ввести налог на выезд из страны.
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