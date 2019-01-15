Сербия предложила критикам найти хотя бы одну альтернативу российскому газу

15 января президент Сербии Александр Вучич ответил на критику Запада в отношении использования Сербией российского газа. На протяжении долгого времени от Сербии требуют отказаться от покупки газа у Российской Федерации. По мнению Вучича, у государства не существует другой альтернативы.

Иными словами, ни одна страна, кроме России, не может предложить такие объемы поставок, которые необходимы Сербии. Помимо этого, стоит учитывать то, что стоимость российского газа существенно ниже его аналогов.

"В моих словах нет никакой политики, только экономика. Если бы у нас была возможность безболезненно заменить российский газ - мы бы это сделали", - заявил Вучич при беседе с журналистами.

Также Вучич отметил, что будет просить Россию о строительстве отдельного газопровода, после того как будет закончено строительство газопровода в Болгарию.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение эксперта Алексея Гривача относительно роли Украины в экспорте российского газа в Европу.

Фото: vucic.rs

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