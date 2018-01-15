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Источник Правда.Ру

СМИ сообщили плохие новости для ЦБ

Экономика

История противостояния между Центробанком РФ и оставшимся по его воле без лицензии банком "Югра" давно вышла за пределы интересов сугубо банковского сектора: СМИ, соцсети и телеграм-каналы высказывают предположения по поводу того, как же респектабельная и платежеспособная кредитная организация, долгое время успешно проходившая одну проверку за другой, в одночасье оказалась неблагонадежной, нуждающейся в "оздоровлении", с миллиардной дырой в капитале? И, что характерно, симпатии комментаторов - на стороне пострадавшей "Югры".

На днях в копилку аргументов против действий Банка России по "Югре" добавилась публикация "Ведомостей" об итогах расследования обстоятельств, при банк лишился лицензии: оказывается, была настоящая "карусель" из проверок, создавшая условия для ликвидации структуры, причем в духе рейдерства а-ля "лихие девяностые" - с захватом активов на балансе кредитной организации.

Официальный представитель "Югры" Анатолий Верещагин в интервью "Коммерсанту" назвал действия Центробанка РФ преступлением не только против акционеров, но и против вкладчиков банка. "Некоторые из них не получили свои деньги, и неизвестно, получат ли", - напомнил Верещагин.

Кроме того, Верещагин обратил внимание на появившейся недавно в распоряжении СМИ очень интересный документ - план оздоровления банка "Югра", который был утвержден протоколом заседания в ЦБ за номером 37.

"Он состоит из двух пунктов и выглядит как очень несерьезный документ и дискредитирует представителей ЦБ и АСВ. С другой стороны, официальное одобрение этого плана позволило ввести в банк временную администрацию, которая, в свою очередь, задним числом занизила активы банка, а это дало формальное основание для отзыва лицензии", - прокомментировал он "план оздоровления" "Югры", который регулятор предлагал еще в июле, за считаные дни до отзыва лицензии.

По словам Верещагина, борьба еще не закончилась: в судах идут процессы по трем искам от "Югры" - например, сегодня рассматривается апелляция на ввод временной администрации. "В ближайшие дни мы подаем еще одну жалобу - на решение об отзыве лицензии", - сообщил представитель банка.

Интерес других крупных СМИ к новому витку противостояния между ЦБ РФ и "Югрой" не угас, судя по количеству публикаций: скандальные подробности были растиражированы "Газетой.Ру","Московским комсомольцем", "Комсомольской правдой","Росбалтом" и многими другими, а также профильными медиа - Banki.ru, FinNews.ru и т.д.

Не обошли тему стороной и телеграм-каналы, прокомментировав новости от"Ведомостей" и "Коммерсанта" в своей характерной манере: "Финансовый Караульный"и вовсе заявил, что"Цебешечка (ЦБ - прим.ред.) - это самый бесстыжий рейдер, который при этом еще и строит постно-правильную мину", регулярно применяя "простую и наглую" схему захвата чужого имущества в три этапа:

1. "Заваливаем банк предписаниями, предположительно маловыполнимыми. Организуем информационную атаку, журки (журналисты - прим. ред.) тоже хотят кушать".

2. "Вводим временную администрацию, "новая метла метет", дербанит и обесценивает активы, мутит свои мутки".

3. "Отзыв лицензии". "Вначале заставляешь заиметь побольше активов на балансе, потом отбираешь. Профит!"

Читатели выявили в статьях"Коммерсанта" и "Ведомостей"немало пикантных подробностей. Например, канал"Небрехня"отметил примечательную деталь: "Цбшники спокойно могут "взять и увезти на Балчуг, заперев в комнате без туалета и воды на несколько часов" (бандиты из 90-х прям милахи выходит?)".

Внимание "Небрехни" привлекла и подмеченная Верещагиным манера ЦБ РФ игнорировать законы: "Любой банчег можно спокойно закатать, вешая на него резервы даже по уже закрытым кредитам... Даже если ты сделал резервы, ты все равно п*дорас и чмо, ибо никто проверять не будет, что там ты сделал "доктор сказал в морг, значит в морг"".

Судя по острой реакции на журналистские расследования, у Банка России осталось немного сторонников - если они вообще есть, и это плохая новость для регулятора. Веры ему, по словам главреда FinNews.ru Владимира Шевченко, "становится все меньше и меньше". А из такой ситуации красивых мирных выходов не бывает.

Фото: Instagram

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