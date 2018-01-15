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Источник Правда.Ру

Путин готовит бюджетный маневр после победы на выборах

Экономика

Администрация президента России предполагает увеличение расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру после президентских выборов.

Путин готовит бюджетный маневр после победы на выборах. 381764.jpeg
kremlin.ru

Сообщается, что это делается это по просьбе президента, но официального поручения не было. Такое решение поддерживают помощник президента Андрей Белоусов, а также председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, а также председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

Эксперты ЦСР предлагают к 2024 году увеличить расходы на образование - на 0,8% ВВП, на здравоохранение - на 0,7% и на инфраструктуру - на 0,8% по сравнению с 2017 годом. При этом сокращать расходы на оборону по сравнению с действующим бюджетом не предлагается.

Для достижения этой цели может быть использовано сокращение государственных расходов, повышение налогов и смягчение бюджетной политики. В частности, предлагается увеличить НДФЛ до 15%, а также рассматривается повышение пенсионного возраста.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в новом бюджете учтена возможность ухудшения ситуации с антироссийскими санкциями.

Министр финансов объяснил, что в расчетах бюджета заложена цена $40 за баррель. "Нам хочется сократить расходы и направить часть ресурсов с 2019 года в резерв", - цитируют выступление Силуанова СМИ.

Министр сообщил, что сейчас Россия проводит взвешенную бюджетную политику. По его словам, это "является сдерживающим элементом по установлению каких-то санкций".

 

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