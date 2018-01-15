Путин готовит бюджетный маневр после победы на выборах

Администрация президента России предполагает увеличение расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру после президентских выборов.

kremlin.ru

Сообщается, что это делается это по просьбе президента, но официального поручения не было. Такое решение поддерживают помощник президента Андрей Белоусов, а также председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, а также председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

Эксперты ЦСР предлагают к 2024 году увеличить расходы на образование - на 0,8% ВВП, на здравоохранение - на 0,7% и на инфраструктуру - на 0,8% по сравнению с 2017 годом. При этом сокращать расходы на оборону по сравнению с действующим бюджетом не предлагается.

Для достижения этой цели может быть использовано сокращение государственных расходов, повышение налогов и смягчение бюджетной политики. В частности, предлагается увеличить НДФЛ до 15%, а также рассматривается повышение пенсионного возраста.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в новом бюджете учтена возможность ухудшения ситуации с антироссийскими санкциями.

Министр финансов объяснил, что в расчетах бюджета заложена цена $40 за баррель. "Нам хочется сократить расходы и направить часть ресурсов с 2019 года в резерв", - цитируют выступление Силуанова СМИ.

Министр сообщил, что сейчас Россия проводит взвешенную бюджетную политику. По его словам, это "является сдерживающим элементом по установлению каких-то санкций".