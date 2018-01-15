Власти Японии начнут осваивать Курилы по разрешению Кремля

Японские власти проводят подготовку к новым консультациям с Россией на уровне заместителей глав МИД по поводу перспектив совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

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По данным источников МИД Японии, "хотелось бы углубить дискуссии о том, как выработать эти проекты в формах, не ставящих под сомнение юридические позиции двух стран по поводу принадлежности островов".

При этом представитель МИД опроверг ранее появившиеся в СМИ сообщения, что из планов вычеркнуты проекты по утилизации мусора. По его словам, разрабатываются такие направления как марикультура, туризм, тепличное хозяйство, ветряная энергетика и утилизация мусора.

Президент России Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ в декабре 2016 года согласовали документ о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности двух стран на южных Курилах. Как писал Политонлайн, ранее президент России выступил с заявлением, что пересмотр итогов Второй мировой войны означает "вскрытие ящика Пандоры".

Он отдельно подчеркнул, что "японский вопрос возник как результат Второй мировой войны и закреплен в международных документах, связанных с результатами Второй мировой войны".Отвечая на реплику интервьюера о том, что в 2004 году Россия передала Китаю остров Тарабаров, он отметил, что эта территория отошла КНР в результате переговоров, которые длились "в течение 40 лет", и этот вопрос не связан с итогами Второй мировой войны.

"Часть территории окончательно закреплена за Россией, часть территории окончательно закреплена за Китайской Народной Республикой. Хочу подчеркнуть, что это стало возможным исключительно - это очень важно - на фоне очень высокого уровня доверия, которое сложилось к тому моменту между Россией и Китаем. И если мы добьемся такого же высокого уровня доверия с Японией, то и здесь мы можем найти какие-то компромиссы", - сказал глава государства.

По его словам, Россия "не торгует территориями, хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой и нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы"юГлава государства напомнил, что "у нас еще в 1956 году был подписан договор, и, на удивление, он был ратифицирован и Верховным Советом СССР, и японским парламентом. Но затем японская сторона отказалась его выполнять, а затем и Советский Союз как бы свел тоже на нет все договоренности в рамках этого договора"

Он добавил, что "несколько лет назад японские коллеги попросили нас вернуться к обсуждению этой темы, и мы это сделали, мы пошли навстречу. За предыдущие пару лет не по нашей инициативе, а по инициативе японской стороны фактически эти контакты были заморожены. Но сейчас наши партнеры проявляют желание вернуться к обсуждению этой темы. Речь не идет о каком-то обмене, о каких-то продажах, речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя внакладе, ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей", - подчеркнул Путин.