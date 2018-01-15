Столичные власти не намерены вводить плату за парковки во дворах, этот вопрос даже не выносился на обсуждение.
Об этом заявил руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
По его словам, "в Москве никогда вопрос платной парковки во дворе не обсуждался и не выносился на обсуждение". Ликсутов также подчеркнул, что департамент транспорта категорически против любого регулирования "дворовой территории" со стороны столичной мэрии. Он указал, что жители сами должны определять, как ее использовать.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что улучшению экологической обстановки в Москве будет способствовать появление бесплатных парковок для электромобилей. Предполагается, что эти места будут предназначены только для данного вида транспорта.
О возможном появлении узкоспециализированных стоянок также рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. "Для электротранспорта в Москве парковка бесплатная. На сегодняшний день с Минтрансом мы обсуждаем вопрос по скорейшему принятию в Российской Федерации законопроекта, чтобы парковочное место закрепить законодательно за электрической машиной, чтобы его никто другой не мог занимать", - сказал он.
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