Снижение стоимости электрической энергии поможет малым предприятиям агропромышленного комплекса. Такое решение принял Владимир Путин. На совещании, которое было посвящено ситуации в АПК, президент дал поручение правительству.
"Что касается стоимости электроэнергии, то мы многократно эту тему обсуждали. Понятно, почему там чуть выше, чем у крупных потребителей. Но нужно, чтобы правительство, конечно, над этим подумало, здесь я с вами полностью согласен", — ответил президент, когда один из фермеров указал на то, что себестоимость электричества у АПК в три раза выше, чем у населения.
Владимир Путин также подчеркнул, что важно не снижать темп, который был набран в агропромышленном комплексе России за прошлые годы.
"Сегодня в непростых условиях, в которых оказалась российская, мировая экономика, важно сохранить набранную динамику в АПК, уверенность наших аграриев в стабильной работе, устойчивость операционных связей отрасли. Нужно надежно обеспечить собственный внутренний рынок и оценить, использовать те возможности, которые открываются сейчас для наших компаний, включая, конечно, экспорт продукции", — сказал глава государства.
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев попросил президента оказать поддержку предприятиям АПК. В частности, за счет пролонгации действующих кредитов.
Президент напомнил, что необходимо повышать стратегические задачи в АПК. Нужно сделать российскую сельхозпродукцию более конкурентоспособной, чтобы она была востребована не только в России, но и за рубежом.
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