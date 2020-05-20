РЖД ослабляют некоторые ранее введенные ограничения

РЖД увеличили глубину продаж билетов на ряд поездов, а также продлили срок дистанционного возврата денег при отказе от поездки.

Транспортный холдинг разрешит своим пассажирам покупать билеты на курорты Черноморского побережья, Северного Кавказа и другие направления за 90 суток до поездки. Также продлена возможность дистанционного возврата купленных билетов.

Как рассказали в РЖД, в скором времени будет открыта продажа на некоторые внутрироссийские маршруты с глубиной до 90 дней.

"Изменения затрагивают более 50 пар поездов, в том числе четыре пары высокоскоростных поездов "Сапсан" и ряд двухэтажных и фирменных поездов", — сообщается на сайте холдинга.

Также до 28 мая продлено действие временного графика следования "Сапсанов" по маршруту Москва-Петербург. Увеличен срок сдачи приобретенных билетов. Независимо от способа покупки, их можно вернуть дистанционно до 1 июля и получить деньги в течение полугода в пункте продажи, согласованном с пассажиром.

Помимо этого, продолжают действовать меры предосторожности, введенные для недопущения распространения COVID-19. Так, в вагонах применяются новые правила рассадки пассажиров для соблюдения безопасной дистанции. На места допускаются только лица, не имеющие симптомов ОРВИ. В поездах дальнего следования их проверяют с помощью установленных бесконтактных термометров.

"Замеры температуры проводятся сразу после отправления поезда, их частота рекомендована врачами и зависит от дальности поездки: не менее одного раза за рейс", — заверяют сотрудники РЖД.

Усилен санитарный режим: составы проходят регулярную дезинфекцию, проводники и прочие сотрудники снабжены масками, перчатками и антисептиками.

Еще одно ощутимое изменение в работе поездов — приостановка обслуживания в вагонах-ресторанах и вагонах-буфетах. Это сделано для избежания массового скопления пассажиров в одном помещении. При этом доступен заказ по меню через проводника с доставкой на место. Стоит отметить, что именно услуга питания в поездах, особенно "Сапсанах", получает наибольшее число нареканий от пассажиров, которые недовольны вкусовыми качествами, свежестью и стоимостью пищи.

"Что проседает вообще в любых поездах РЖД — это питание. Получишь несъедобную субстанцию со специфическими запахами и спорным составом", — возмущаются пассажиры.

Напомним, что на данный момент поставками рационов в высокоскоростные поезда занимается компания ООО "Единая сеть питания", относящаяся к холдингу RBE Group. Ранее его фирмы занимались строительством, однако позже неожиданно перепрофилировались на организацию питания и иных услуг. Околокризисная ситуация для компании привычна, в 2015 году "ЕСП" получила 29 судебных исков от поставщиков и едва не стала банкротом.

В настоящее время кризисное состояние переживает весь транспортный холдинг и связанные с ним поставщики. Как признают в РЖД, значительно снизился пассажиропоток, упали грузоперевозки. Тем не менее в руководстве железнодорожной монополии заверили, что постараются сохранить все рабочие места, максимально переведя сотрудников на удаленный режим.