Жители Москвы начали массово снимать квартиры с продажи

В Москве на вторичном рынке недвижимости на 30% снизилось количество квартир, выставленных на продажу, по сравнению с апрелем этого года.

Почему упал объем предложений по "вторичке"?

Данная ситуация прежде всего связана с эпидемией коронавируса. В период самоизоляции владельцы квартиры стали массово снимать объявления по продаже своих объектов, решив отложить реализацию жилья на более поздний срок.

Но риелторы располагают данными, которые говорят о том, что на рынке недвижимости накапливается отложенный спрос.

"Перед многими потенциальными покупателями по-прежнему остро стоит жилищный вопрос, который они будут стараться решить как можно быстрее по окончании режима самоизоляции. Благодаря этому мы полагаем, что в ближайшие месяцы после снятия карантинных мер можно ожидать заметного роста числа сделок", — сообщили эксперты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что под Москвой в три раза выросли продажи загородных домов.