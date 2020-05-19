В Москве на вторичном рынке недвижимости на 30% снизилось количество квартир, выставленных на продажу, по сравнению с апрелем этого года.
Данная ситуация прежде всего связана с эпидемией коронавируса. В период самоизоляции владельцы квартиры стали массово снимать объявления по продаже своих объектов, решив отложить реализацию жилья на более поздний срок.
Но риелторы располагают данными, которые говорят о том, что на рынке недвижимости накапливается отложенный спрос.
"Перед многими потенциальными покупателями по-прежнему остро стоит жилищный вопрос, который они будут стараться решить как можно быстрее по окончании режима самоизоляции. Благодаря этому мы полагаем, что в ближайшие месяцы после снятия карантинных мер можно ожидать заметного роста числа сделок", — сообщили эксперты.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что под Москвой в три раза выросли продажи загородных домов.
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