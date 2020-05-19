Почти два миллиона организаций России освободили от страховых взносов

Налоги и страховые взносы за второй квартал не будут платить 1,9 млн предприятий и организаций России. Это индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес, а также социально-ориентированные некоммерческие организации.

О такой мере поддержки объявил 11 мая Владимир Путин. Сегодня глава ФНС доложил о реализации поручения.

"Под эту меру поддержки попадают 1,9 млн субъектов, в которых трудоустроены 4,7 млн человек. Им ничего делать не нужно. Они сдадут декларацию и получат уведомление, что оплата не требуется. Также будем работать активно и заранее предупреждать, что платить не надо", — рассказал Даниил Егоров.

Сумма, которую бизнес сможет сэкономить на этом, составит до 100 млрд рублей. Налоги и страховые взносы будут полностью списаны за апрель, май и июнь. Мера поддержки не распространяется на налог на доход физических лиц.

Также Егоров рассказал, что уже начались выплаты субсидий на зарплату. По одному МРОТ на каждого сотрудника получила 341 000 организаций России.