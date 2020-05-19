Путин отметил, что инфляция стала замедляться

Инфляция стала замедляться, а рубль начал укреплять свои позиции. Это отметил сегодня на совещании Владимир Путин.

Президент России попросил министра экономического развития дать прогноз по ситуации.

"Ситуация стабилизировалась. Из-за карантина и самоизоляции произошло сжатие спроса. Это дало яркий антиинфляционный эффект. Поэтому не думаю, что к концу года инфляция превысит наш предыдущий прогноз в 4%. Динамика, которую мы сейчас наблюдаем, это подтверждает", — пояснил Максим Решетников.

Он отметил, что динамика по экономическим показателям пошла вверх. Это связано с тем, что во многих регионах начали снимать ограничительные меры, предприятия возобновляют работу.

"Это сразу дало рост потребления электроэнергии, мы это увидели по транспортным перевозкам. Ежедневные индикаторы сейчас существенно пошли вверх. Экономика начинает восстанавливаться. Уже сейчас мы видим, что уровень просадки, который мы ожидали, может оказаться ниже. Но потребуется время — восстановить занятость, доходы людей, инвестиции".

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина, отмечая рост цен на продукты в супермаркетах, заявила, что это ожидаемая ситуация.