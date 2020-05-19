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Источник Правда.Ру

Россияне стали тратить меньше денег

Экономика » Финансы » Деньги

Покупательский спрос в России упал на треть. Россияне стали меньше тратить и больше экономить.

Данные за апрель привел заместитель председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников.

"Потребительская активность россиян в апреле показывает их стремление к сбережению. Резко сократились расходы, причем практически во всех сегментах", — рассказал представитель кредитной организации.

Больше всего сокращение идет по покупкам в оффлайн-магазинах. Относительно прошлогоднего апреля снизились покупки и в онлайне. А вот тратить на продукты россияне стали больше, прирост составил 23%. В алкомаркетах оборот увеличился на 138%.

По его словам, в тех регионах, где начали отменять ограничительные меры, восстанавливаются обороты торговли.

Ранее "Правда.Ру" писала, что россияне стали меньше тратить на еду. Расходы на продукты питания сократила треть россиян. Таковы данные опроса. При этом 38% респондентов заявили, что, наоборот, стали больше денег тратить на еду. 72% опрошенных отметили, что стали чаще готовить еду дома.

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Темы расходы банк втб анатолий печатников
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