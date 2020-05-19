Падение цен на нефть заставило правительство России более экономично расходовать средства из Фонда национального благосостояния. Поэтому меры социальной поддержки в России оказались не такими большими, как в других странах.

С таким мнение выступил депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Сергей Савостьянов.

"Если бы деньги поступали в страну, как прежде, то им было бы не жалко раздать и по 20 тысяч в месяц, пожалуйста. Лишь бы не возмущались и не хотели выйти на площадь", — пояснил парламентарий.

"Видимо, стабильность была настолько мощна, настолько "застабилизировалась", что я порой задумываюсь, а как же наши предки героически 4 года сидели в окопах, получали даже не маски, а вооружение из железа, пороха, инновационных технологий, отстреливались миллиарды боеприпасов, и ведь страна восстановилась за 5-7 лет. А мы сейчас за 3 месяца откатились на 30 лет. Такая была стабильность мощная, что просто дальше некуда", — добавил Савостьянов.